Riyad Mahrez papa pour la 3ème fois

Riyad Mahrez vient d'être papa pour la troisième fois ! La star du football a eu deux filles d'une précédente relation, mais depuis près de deux ans maintenant, il est en couple avec Taylor Ward et tout se passe à merveille.



L'influenceuse anglaise de 24 ans et le sportif de 31 ans n'ont pas perdu beaucoup de temps avant de passer aux choses sérieuses. Après les magnifiques fiançailles à Mykonos l'été dernier, le couple s'est marié religieusement en janvier 2022 et un mois plus tard, on apprenait qu’il attendait un enfant.



Une superbe nouvelle pour les amoureux, qui n'ont pas hésité à s'offrir un sublime gender reveal début mai et on a donc pu savoir que le couple allait avoir une petite fille. Riyad Mahrez et Taylor Ward n'ont d'ailleurs pas lésiné sur les moyens puisque le baby shower était également impressionnant et après tous ces préparatifs, la bonne nouvelle est enfin arrivée puisque leur enfant est né début juillet. C'est le 8 juillet dernier que les deux tourtereaux ont annoncé la bonne nouvelle sur leurs comptes Instagram respectifs.



Suivi par plus de 9 millions d'abonnés, le Franco-algérien a publié une photo où on peut voir sa petite fille, probablement quelques heures après l'accouchement. "Bienvenue mon bébé", écrit-il simplement pour accompagner son joli cliché en noir et blanc. De son côté, Taylor Ward a été un peu plus loquace puisqu'elle a également dévoilé le prénom de son premier enfant. Sur sa photo, on peut voir le poupon dans sa poussette en train de dormir. "Une semaine que je t'aime.. Mila Mahrez", écrit-elle en ajoutant sa date de naissance, le 1er juillet 2022.