Rissani et Erfoud vibrent aux rythmes de la Rencontre Sijilmassa de l'art du Melhoun

Les villes de Rissani et Erfoud ont vibré aux rythmes de la 29ème édition de la Rencontre Sijilmassa de l'art du Melhoun, organisée du 3 au 5 mai sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.



Ce rendez-vous incontournable pour la promotion de ce patrimoine culturel ancestral marocain, placé cette année sous le thème "L’art du Melhoun : un patrimoine mondial", a été marqué par la participation de plusieurs orchestres de renom représentant différentes régions du Royaume.



Des activités culturelles et artistiques ont été organisées à Rissani et Erfoud à l’occasion de cette manifestation annuelle, initiée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication en partenariat avec la Wilaya de la région de Drâa-Tafilalet.



"Cette édition célèbre l’inscription de l’art du Melhoun sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO", a déclaré à la MAP la conservatrice régionale du patrimoine culturel à Drâa-Tafilalet, Asmaa Amzyan. Cette inscription est une reconnaissance par la communauté internationale des efforts déployés par le Royaume, sous le leadership clairvoyant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour la préservation et la promotion du patrimoine culturel marocain, a-t-elle poursuivi, rappelant que le Melhoun constitue un composant de référence de l'identité culturelle marocaine.



Abordant le programme de la 29ème Rencontre Sijilmassa de l'art du Melhoun, Mme Amzyan a indiqué que cette édition a été marquée par des soirées artistiques époustouflantes, une conférence-débat sur "Les défis du Melhoun après son inscription sur la liste du patrimoine de l’humanité", outre des hommages à des artistes et figures de cet art et une compétition sur l’art du Melhoun.



Le Melhoun est considéré comme un art musical par lequel le Maroc se distingue, mais aussi l’un des affluents de la civilisation marocaine et l’une des manifestations du génie musical marocain.



La Rencontre Sijilmassa de l'art du Melhoun est devenue un rendez-vous incontournable pour la consécration des valeurs de diversité culturelle du Maroc, ainsi que pour la consolidation de la stratégie du ministère de tutelle visant la préservation de l’héritage culturel et du patrimoine immatériel du Royaume.