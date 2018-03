Rihanna et Eminem cassent la baraque

Le duo Eminem et Rihanna connaît avec le hit «Love The Way You Lie» un succès hors norme. La chanson, sortie en 2010, rejoint le score atteint par Justin Bieber et Ludacris avec leur chanson «Baby», sortie en 2010 et certifiée 12 fois platine en mai 2013. Cela représente plus de 3.800.000 ventes (tous supports confondus).

Ce sont les deux seules chansons qui ont réalisé un tel score depuis la création de cette certification. «Love The Way You Lie» a été considérée comme une des meilleures chansons de 2010 et s’est classée en tête dans 26 pays, dont les Etats-Unis.

Eminem et Rihanna n’en sont pas restés là. «Love The Way You Lie» est le second single de l’album d’Eminem, «Recovery». Le morceau a pour thème la séparation d’un couple, envisagée davantage du côté masculin.

Eminem et Rihanna ont enregistré une suite, vue cette fois du côté féminin, «Love The Way You Lie Part II», présent sur l’album «Loud» de Rihanna. Mais on est encore très loin du succès de la première version!