Ricard Checa : Le Maroc a défendu son unité territoriale

Comme chaque pays souverain, le Maroc a défendu son « unité territoriale » en mettant fin aux provocations des milices du Polisario qui bloquaient le passage d'El Guerguarat, a souligné, mercredi, l’Observatoire des droits de l'Homme de Catalogne. Les milices du Polisario, qui se sont introduites dans la zone d’El Guerguarat depuis le 21 octobre dernier, perpétraient des actes de «provocations et de menaces en violation du droit national et international», a affirmé le président de l’Observatoire, Ricard Checa dans une déclaration à la MAP, assurant que cette situation «mettait en danger la population locale et les échanges commerciaux». «Indépendamment des idéologies politiques, le rôle des forces de l'Etat de chaque pays, et dans ce cas du Maroc, est de défendre l'unité territoriale face à une attaque ou une menace», a-t-il relevé. La tentative de bloquer la libre circulation des personnes et des biens dans la zone d’El Guerguarat entre le Maroc et la Mauritanie est «inacceptable», a martelé le président de l’Observatoire des droits de l'Homme de Catalogne, précisant que «le Maroc s'est défendu, après des semaines de retenue et de sagesse, contre une provocation qui n'avait pour but que de faire du mal». Ricard Checa a mis l’accent sur "le rôle de l’ONU tant au niveau diplomatique qu'au niveau politique (…) pour veiller à ce que le droit, les conventions internationales et la paix soient respectés». «Il ne faut pas donner naissance à des guérillas imaginatives qui tentent de porter atteinte aux pays à différents niveaux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur», a-t-il insisté, dénonçant les actes de vandalisme provoqués par des forcenés du polisario devant le Consulat général du Maroc à Valence. «Le moment est venu pour mettre fin aux provocations des milices du polisario sur le territoire espagnol. L’Espagne doit agir de manière ferme contre ces guérillas», a estimé le président de l’Observatoire des droits de l'Homme de Catalogne.