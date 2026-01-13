Révision des listes électorales générales 2026 : Dépôt des tableaux rectificatifs provisoires


Mardi 13 Janvier 2026

Les tableaux rectificatifs provisoires comprenant les décisions prises par les commissions administratives dans le cadre de l'opération de révision annuelle des listes électorales générales au titre de l'année 2026, ont été déposés samedi dernier, a annoncé le ministre de l'Intérieur dans un communiqué.

Les décisions prises par lesdites commissions à l'issue de leurs réunions, du 5 au 9 janvier courant, concernent les nouvelles demandes d’inscription et celles de transfert d’inscription reçus, ainsi que les radiations légales effectuées et les fautes matérielles corrigées.

Toute personne intéressée peut consulter ces tableaux auprès des bureaux des autorités administratives locales et des services des collectivités et des arrondissements durant la période allant du 10 au 17 janvier, souligne la même source.

Par ailleurs, le ministre de l’Intérieur rappelle aux citoyennes et citoyens inscrits sur les listes électorales générales qu’ils ont la possibilité de s’assurer de leur inscription sur lesdites listes ou de l’exactitude de leurs informations personnelles, soit à travers l’envoi d’un SMS au numéro vert 2727 ou via le site électronique dédié aux listes électorales générales : (www.listeselectorales.ma).


