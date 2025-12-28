Révision annuelle des listes électorales générales

Le dépôt des demandes d’inscription prend fin le 31 décembre 2025


Libé
Dimanche 28 Décembre 2025

Révision annuelle des listes électorales générales
Autres articles
L'opération de dépôt des demandes d’inscription en vue de la révision annuelle des listes électorales générales pour l'année 2026 prend fin le 31 décembre 2025, rappelle lundi un communiqué du ministre de l’Intérieur. Le ministre appelle ainsi les citoyens et citoyennes non-inscrits, répondant aux conditions exigées par la loi et âgés d'au moins 18 ans ou devant atteindre cet âge le 31 mars 2026, à déposer leurs demandes d’inscription jusqu’au 31 décembre 2025.

De même, les citoyens et citoyennes ayant changé leur lieu de résidence sont appelés à soumettre, dans les mêmes délais, leurs demandes de transfert d’inscription à la liste électorale de la commune ou l'arrondissement dont relève leur nouveau domicile.

Concernant les citoyens et citoyennes inscrits sur ces listes, qui ont changé le lieu de résidence dans la même commune ou le même arrondissement, ils doivent, dans les mêmes délais, en informer l’autorité administrative dont relève leur nouveau domicile afin d’actualiser leur adresse dans la liste électorale de la commune ou arrondissement concerné.

Les citoyens et citoyennes concernés peuvent déposer leurs demandes auprès des autorités administratives locales dont relève leur lieu de résidence ou directement via le site "www.listeselectorales.ma". Par ailleurs, les citoyens et citoyennes déjà inscrits sur les listes électorales peuvent vérifier leurs données personnelles contenues dans ces listes auprès des autorités locales dont relève leur nouveau lieu de résidence ou en envoyant un SMS au numéro gratuit 2727, conclut le communiqué.


Lu 106 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dans la même rubrique :
< >

Dimanche 28 Décembre 2025 - 18:00 Les syndicats n’en démordent pas

Dimanche 28 Décembre 2025 - 18:00 Renforcer la moralisation des opérations électorales

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Flux RSS