Réunion ministérielle, sous présidence marocaine, du CPS-UA : "L’intelligence artificielle et son impact sur la paix, la sécurité et la gouvernance en Afrique"

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a présidé, jeudi par visioconférence, une réunion ministérielle du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (CPS-UA) sur "L’intelligence artificielle et son impact sur la paix, la sécurité et la gouvernance en Afrique".



Cette réunion, tenue sous la présidence marocaine du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine pour le mois de mars 2025, a connu la participation des ministres des Affaires étrangères des pays membres du CPS, ainsi que des experts et des représentants d’institutions spécialisées, afin d’examiner les opportunités et défis liés à l’intelligence artificielle et son impact sur la paix, la sécurité et la gouvernance en Afrique.



Première de son genre au niveau ministériel, cette réunion intervient dans le prolongement, au niveau africain, des efforts déployés par le Royaume à l'échelle internationale en faveur de l'utilisation rationnelle et responsable de l'intelligence artificielle au service de la paix, de la sécurité et du développement.



Ces efforts ont été couronnés par l'adoption, en 2024, de la résolution de l’Assemblée générale des Nations unies N°A/78/L.49 sur cette thématique, à l'initiative conjointe du Maroc et des Etats-Unis.



Se positionnant comme un acteur majeur dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), le Maroc a progressé de 11 places en 2024 dans le classement mondial du Global Digitalization Index, et nourrit l'ambition de figurer, d'ici 2030, parmi les leaders africains en la matière.



Les percées du Maroc dans le domaine de l’IA lui confèrent une grande visibilité sur le continent africain, et le prédispose à devenir un hub de l’IA et du numérique au niveau du continent.