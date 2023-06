Réunion extraordinaire, ce lundi, du CSEFRS

Le Conseil Supérieur de l'Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique (CSEFRS) tiendra, lundi, une réunion extraordinaire consacrée à l'examen et l'approbation d'avis sur des textes législatifs avant de les soumettre au chef du gouvernement.



Le CSEFRS précise dans un communiqué que la séance d'ouverture de cette réunion sera marquée par une allocution du président du conseil Habib El Malki.



Une séance à huis clos sera consacrée à l'examen et l'approbation de projets d'avis au sujet du projet de loi portant sur l'enseignement scolaire, du projet de décret relatif à l'orientation scolaire et professionnelle et au conseil universitaire, du projet de décret fixant les applications de l'ingénierie linguistique dans l'enseignement scolaire, la formation professionnelle et l'enseignement supérieur, du projet de décret modifiant et complétant le décret n° 2.04.89 du 7 juin 2004, fixant la vocation des établissements universitaires, les cycles des études supérieures ainsi que les diplômes nationaux correspondants et d'un projet d'arrêté portant cahier des normes pédagogiques nationales du cycle de la licence.



Selon la même source, les avis dans leur version finale seront soumis au chef du gouvernement, et ce conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de la loi relative au Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique.