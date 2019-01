Réunion du président de la Chambre des représentants avec les présidents des Groupes et du Groupement parlementaires

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a tenu une réunion avec les présidents des Groupes et du Groupement parlementaires lundi 28 janvier. A l’ordre du jour : la séance plénière mensuelle des questions de politique générale et le programme d’action législative de la Chambre.

Concernant cette séance plénière, le débat a porté sur plusieurs sujets se rapportant à la politique générale ayant trait à la vie quotidienne des citoyens aussi bien sur le plan socioéconomique qu’au niveau de la politique de proximité des différents services administratifs. A cet égard, il a été décidé de consacrer la séance du 11 février à deux thèmes articulés autour de deux axes. Le premier est relatif à la situation et aux moyens et voies à même de permettre d’appuyer le commerce international et le deuxième à la déconcentration administrative et à la gouvernance territoriale.

Les présidents des Groupes et du Groupement parlementaires ont, par ailleurs, discuté de plusieurs questions d’actualité en vue de les débattre dans le cadre des séances mensuelles. Ces questions d’actualité concernent les volets agricole, social, culturel, administratif et économique, et ce dans le cadre d’une vision horizontale comprenant les différents aspects, programmes et projets y afférents.

S’agissant du programme d’action législative de la Chambre, les présidents des Groupes et du Groupement parlementaires ont mis l’accent sur l’importance du bilan de la production législative consistant en l’adoption de 40 lois. Ils ont également discuté du programme d’action législative dans la perspective de la clôture de la session législative d’automne. Dans ce sens, l’accent a été mis sur l’importance des chantiers législatifs en cours notamment concernant les projets de loi organiques relatifs au Conseil national des langues et de la culture marocaine, au projet de loi organique portant sur la définition des étapes de l’opérationnalisation du caractère officiel de l’amazighité et des modes de son intégration dans l’enseignement et dans la vie publique, au projet de loi-cadre sur le système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, ainsi que des textes législatifs concernant les projets de code et de procédure pénale et des textes se rapportant aux secteurs du tourisme, de la santé et des travaux publics qui sont examinés actuellement par les commissions parlementaires.

Cette réunion a également été l’occasion de rappeler qu’environ 90 propositions de loi ont permis de pallier bon nombre de carences enregistrées lors de l’application des lois ou de répondre à des besoins à caractère social.

Par ailleurs, les présidents des Groupes et du Groupement parlementaires ont tenu à souligner l’importance des initiatives législatives émanant des parlementaires, de même qu’ils ont débattu de la programmation des prises de parole concernant des questions générales et d’actualité.

Le président de la Chambre des représentants et les présidents des Groupes et du Groupement parlementaires ont souligné l’importance de la campagne de don du sang qui sera lancée au siège de la Chambre lundi 4 février.