Réunion du Bureau de la Chambre des représentants

Le Bureau de la Chambre des représentants a tenu sa réunion hebdomadaire sous la présidence de M. Habib El Malki, président de la Chambre des représentants. A l’entame de cette réunion, le Bureau a salué la position du Parlement européen qui a adopté, à la majorité, l'accord agricole avec le Maroc. Ce qui constitue une nouvelle étape dans les relations entre le Maroc et l'Union européenne et leur partenariat stratégique multiforme.

Le président de la Chambre des représentants et les membres du Bureau ont également tenu à souligner la qualité des relations entre les deux partenaires dans les domaines politique, économique et sécuritaire, ainsi que l’importance de renforcer ce partenariat dans le cadre de la sauvegarde des intérêts suprêmes du Royaume. Le Bureau de la Chambre des représentants a, par ailleurs, salué les efforts fructueux et efficaces de la Commission parlementaire mixte Maroc-UE.

Pour ce qui est du contrôle, le Bureau de la Chambre des représentants a défini l’ordre du jour concernant les ministères de l’Intérieur, des Affaires étrangères, des Affaires islamiques et de l’Economie et des Finances.

En ce qui concerne la législation, le Bureau a soumis à la Commission des finances et du développement économique le projet de loi n° 91.18 modifiant et complétant la loi n ° 39.89 autorisant le transfert d'entreprises publiques au secteur privé.

Par ailleurs, le Bureau de la Chambre des représentants a décidé de tenir le mardi 22 janvier à partir de 10h, une séance plénière consacrée à l’examen et au vote de deux projets de loi. Le premier porte sur l’annulation de certaines dettes dues à certaines régions, préfectures, provinces et communes, alors que le second se rapporte au projet de loi établissant l’âge légal de départ à la retraite des éléments des Forces auxiliaires.

A la fin de sa réunion, le Bureau de la Chambre des représentants a pris la décision de participer aux travaux de la 13ème session de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée qui aura lieu à Belgrade les 20 et 21 février 2019.