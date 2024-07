Réunion avec les gouverneurs sur l'organisation du RGPH-2024

Une réunion par visioconférence a été tenue, lundi depuis le siège du ministère de l'Intérieur à Rabat, sous la supervision du ministre de l'Intérieur et du Haut-commissaire au Plan, sur les préparatifs de l'organisation du Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH-2024).



Cette réunion, qui fait suite à la réunion présidée par le ministre de l'Intérieur et le Haut-commissaire au plan le jeudi 27 juin dernier, sur les préparatifs de l'organisation du RGPH-2024, a connu, au niveau territorial, la participation des gouverneurs des régions, préfectures et provinces et des préfectures d'arrondissements du Royaume, en présence des directeurs régionaux et provinciaux du HCP et des cadres administratifs chargés du suivi des préparatifs du prochain recensement général, a indiqué un communiqué du ministère de l'Intérieur.



La réunion a été l’occasion de rappeler les Hautes Directives Royales contenues dans la Lettre adressée par le Souverain, que Dieu L'assiste, au chef du gouvernement le 20 juin courant, au sujet de la préparation du recensement général prévu tout au long du mois de septembre de cette année et de réaffirmer les Hautes Directives Royales visant à garantir une organisation rigoureuse de cette échéance nationale d’envergure, tout en rappelant la ferme Volonté Royale de réunir les conditions nécessaires pour garantir son déroulement dans les meilleurs conditions, ajoute le communiqué.



Les walis et gouverneurs ont été invités à prendre les mesures organisationnelles nécessaires à la gestion des prochaines étapes dans un cadre de coordination et de coopération avec les directeurs régionaux et provinciaux du HCP et à mobiliser l'ensemble des administrations publiques, services décentralisés et collectivités territoriales en vue d'assurer la réussite de ce grand chantier national, souligne le communiqué.



Au cours de cette réunion, des assistants du Haut-commissaire au plan ont présenté des exposés techniques passant en revue les étapes les plus importantes réalisées dans le cadre de la préparation de l'opération de recensement, ainsi que les prochaines étapes, notamment le parachèvement de la sélection du personnel humain, l'organisation de formations à leur profit et la mise à disposition des moyens techniques nécessaires à l'exécution des missions de terrain liées respectivement à la collecte des données auprès des ménages, le contrôle et la supervision en vue de rassembler et d'exploiter les données à travers les moyens technologiques adoptés par le Haut-commissariat au plan pour la réalisation du prochain recensement, conclut le communiqué.