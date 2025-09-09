"Retraite de haut niveau sur l’avenir des relations euro-méditerranéennes" le 11 septembre à Rabat

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger organise, jeudi 11 septembre à Rabat, une "Retraite de haut niveau sur l’avenir des relations euro-méditerranéennes", un événement qui s’inscrit dans le cadre de l’engagement historique du Maroc en tant qu’acteur clé en Méditerranée.



La séance d’ouverture sera inaugurée par M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, et Mme Dubravka Suica, Commissaire européenne en charge de la Méditerranée. Elle connaîtra également, entre autres, la participation de M. Nasser Kamal, Secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée (UpM).



Cette rencontre réunira pour la première fois des acteurs majeurs de la région euro-méditerranéenne, dont de hauts responsables gouvernementaux, des institutions financières internationales, des représentants du secteur privé ainsi que des experts, des chercheurs et des think tanks issus de l’Union européenne et des pays du sud de la Méditerranée.



Tout au long de la journée, les participants engageront une réflexion stratégique approfondie sur l’avenir des relations euro-méditerranéennes, notamment entre l’Union européenne et les pays du sud de la Méditerranée. Ces travaux revêtent une importance particulière, du fait notamment qu’ils interviennent en amont de la commémoration du 30e anniversaire de la Déclaration de Barcelone et de la création du Processus de Barcelone, prévue en novembre prochain.



L’objectif principal de cette retraite est d’établir un bilan des relations entre l’UE et ses partenaires du Sud et d’explorer des pistes concrètes de coopération renforcée sur des questions prioritaires et stratégiques pour les deux rives de la Méditerranée.



Cette initiative inédite confirme, une fois de plus, l’engagement constant du Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur d’une coopération régionale solide, mutuellement bénéfique et tournée vers l’avenir.