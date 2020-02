Retour gagnant aux Oscars pour Renée Zellweger dans “Judy”

Voici le palmarès des prix décernés lors de la 92ème cérémonie des Oscars Hollywood :

Meilleur film : Parasite (Corée du Sud)

-Meilleur réalisateur : Bong Joon Ho “Parasite”

-Meilleur acteur dans un rôle principal : Joaquin Phoenix “Joker”

-Meilleure actrice dans un rôle principal : Renée Zellweger “Rudy”

Meilleur acteur dans un second rôle : Brad Pitt “Once upon a time in... Hollywood”

-Meilleure actrice dans un second rôle : Laura Dern “Marriage story”

-Meilleur scénario original : “Parasite”

-Meilleur scénario adapté : “Jojo Rabbit”

-Meilleurs décors : “Once upon a time in ... Hollywood”

-Meilleure création de costumes : “Little Women”

-Meilleurs maquillages et coiffures : “Bombshell”

-Meilleure photographie : “1917”

-Meilleur montage : Ford v Ferrari

-Meilleur mixage de son : “1917”

-Meilleur montage de son – “Ford v Ferrari”

-Meilleurs effets visuels : “1917”

-Meilleure chanson originale : “Rocket man”

-Meilleure musique de film : “Joker”

-Meilleur film international (précédemment appelé meilleur film en langue étrangère) : “Parasite”

-Meilleur film d’animation : “Toy story 4”

-Meilleur film documentaire : “American factory”, produit par Barack et Michelle Obama

-Meilleur court métrage de fiction : “The neighbor’s window”

-Meilleur court métrage d’animation : “Hair love”

-Meilleur court métrage documentaire : “Learning to skateboard in a warzone (if you are a girl)”.