Retour des pluies dans plusieurs provinces du pays

De fortes averses parfois orageuses et des chutes de neige sont prévues jeudi et vendredi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé mercredi la Direction générale de la météorologie (DGM). Ainsi, des pluies oscillant entre 20 et 40millimètressont attenduesjeudi de 10H à 20H à Larache, Tanger, Assilah, FahsAnjra, Salé, Skhirat-Témara,Kénitra,Khémisset, Rabat, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Casablanca, Nouaceur, Mohammédia, Mediouna, Berrechid et Benslimane, a indiqué la DGM dans un bulletin d'alerte de niveau orange. Des pluiessont également prévues de jeudi à 16H au vendredi à 12H à Azilal, Béni-Mellal et Khénifra, selon la même source. Par ailleurs, des chutes de neige (20-35 cm, au-delà de 1.800 m) concerneront, de jeudi à 18Hau vendredi 23H, les provinces de Boulemane, Ifrane, Azilal, Khénifra, Béni-Mellal et Midelt, précise la DGM.