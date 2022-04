Représentation de la pièce théâtrale “Demandez au président” de Hamid Radouani

La pièce théâtrale "Demandez au président" de son metteur en scène Hamid Radouani a été donnée en représentation, jeudi à Fès, parla troupe "Atelier de Fès des arts du spectacle". La présentation de cette pièce intervient dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du théâtre (27mars) et après une longue période de suspension des activités culturelles et artistiques, à cause de la propagation du Covid19. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme culturel et artistique élaboré par la direction régionale de la culture de Fès-Meknès pour la période allant du 25 mars au 01 avril. Dans une déclaration à M24, chaîne d'information en continu de la MAP, M. Radouani a indiqué que cette pièce a constitué l'occasion pour retrouver le public après une longue période d'absence en raison du Covid19, qui a eu un impact majeur sur l'organisation des manifestations culturelles et artistiques dans le pays. M. Radouani s'est dit optimiste quant à un retour en force du théâtre national après cette période, ce qui va se répercuter de manière positive sur la production et sur l'activité artistique et culturelle. La représentation de la pièce "Demandez au président" fait partie du programme élaboré par la direction régionale de la culture dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du théâtre, a indiqué, de son côté, la cheffe du service des affaires culturelles au sein de la même direction, ajoutant que cette initiative se veut une contribution à la dynamisation de la scène culturelle au niveau de la région. Au menu de ce programme figurent des pièces théâtrales pour grands et petits, des ateliers diversifiés et des rencontres culturelles et intellectuelles. Pour sa part, l'acteur Nabil Cherradi, héros de la pièce, a indiqué que "Demandez au président" est une expérience faisant partie du monodrame, ajoutant qu'elle traite de la cause arabe en revenant sur des gloires antérieures et sur des épisodes de l'histoire et de la civilisation arabo-musulmane.