Reportages sur le Sahara marocain programmée par des télévisions au Guatemala et en Amérique Centrale

Une série de reportages sur les projets de développement au Sahara marocain et sur les spécificités culturelles de cette région sera diffusée à partir de ce samedi sur des chaînes de télévision au Guatemala et en Amérique Centrale.



A l'occasion du lancement de cette série de reportages intitulée "La Route du Sahara", une réception a été organisée récemment par l’ambassade du Maroc au Guatemala, qui a fait savoir que le premier épisode sera diffusé samedi 22 juillet par les chaînes "Guatevision’’ du Guatemala et '‘Direct TV’’ qui couvre les pays d'Amérique Centrale et les Etats-Unis.



Selon la même source, les reportages ont été réalisés par une équipe de 6 reporters guatémaltèques, conduits par la célèbre journaliste Vida Amor Paz.



Un extrait du premier reportage a été projeté à cette occasion portant sur les attractions touristiques et les spécificités culturelles et artistiques du Sahara marocain.

Cet extrait évoque également les projets d’envergure réalisés ou en cours de réalisation dans ces régions du sud du Royaume.



La cérémonie de lancement s’est déroulée en présence de hauts responsables du ministère des Relations extérieures du Guatemala, des membres du corps diplomatique accrédité dans ce pays et des représentants des mondes académique et des affaires, ainsi que des responsables de la presse écrite et audiovisuelle au Guatemala.