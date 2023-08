Report du festival “Hadra féminine et musiques de transe”

L'Association «Al Haddarat Asswiryats» a annoncé le report de l'édition 2023 du festival «Hadra féminine et musiques de transe», qui devait se dérouler du 10 au 12 août à Essaouira, à une date ultérieure.



Selon un communiqué diffusé à propos de cet ajournement, l'Association indique qu’elle a été contrainte de reporter la huitième édition de cette manifestation culturelle à une date ultérieure, "pour des raisons organisationnelles et logistiques». Un report expliqué par les organisateurs «par le fait que la dernière édition du festival s'est tenue il y a seulement quelques mois».



Il est à rappeler que l’Association «Haddarat Souiriyates» a été créée en 2009, sous la présidence de l’artiste Latifa boumezough. La première édition de ce festival remonte à août 2013, avec comme objectif de mettre en valeur un patrimoine artisanal ancestral, dans l’esprit de bienveillance et de réjouissance qui est au cœur de la dévotion soufie.



