Report de la 13ème édition du Festival de théâtre arabe prévue au Maroc

L’ Instance arabe du théâtre a annoncé le report de la treizième édition du Festival du théâtre arabe, qui devait se tenir au Maroc du 10 au 16 janvier 2021, en raison de la pandémie du coronavirus.



L’Instance a mis en avant la difficulté d’organiser cette édition en ce temps de pandémie qui a affecté le monde, sachant que le festival accueille pas moins de 500 participants arabes, en plus des centaines d’invités du pays hôte.



“Cette année, nous avons le regret d’annoncer le report de la treizième session qui était prévue du 10 au 16 janvier 2021 au Maroc”, a souligné l’Instance qui a salué le ministère marocain de la Culture, de la Jeunesse et des Sports pour sa “coopération, compréhension et disponibilité à fixer ultérieurement une nouvelle date pour la tenue de la 13ème édition”.



L’Instance a également exprimé sa fierté de voir le Festival du théâtre arabe devenir, à travers ses douze précédentes éditions, l’un des plus importants rendez-vous du théâtre aux niveaux des pays arabes et du monde. L’Instance arabe du théâtre, dont le secrétariat général est basé à Sharjah, a été créée en 2007 à l’initiative du cheikh Sultan bin Muhammad Al Qasimi.