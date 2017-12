Réouverture d'un cinéma à Gaza Une première en 30 ans

Plusieurs centaines de personnes ont renoué en août dernier avec la magie du grand écran à Gaza, pour la première fois en plus de 30 ans, avec la réouverture, le temps d'une soirée, du cinéma Samer. Le cinéma, construit en 1944 puis fermé dans les années 1960, a tenu une séance spéciale en projetant un film sur les Palestiniens dans les prisons israéliennes. Quelque 300 personnes, hommes et femmes, ont assisté à la séance. "Nous avons besoin de vivre comme des êtres humains, avec des cinémas, des espaces publics, des parcs", a affirmé Jawdat Abou Ramadan, un des spectateurs. Il n'y a actuellement aucune salle de cinéma ouverte dans l'enclave palestinienne soumise depuis 10 ans à un blocus terrestre, aérien et maritime d'Israël. Cette représentation est "symbolique" des efforts plus larges pour "redonner vie à l'idée du cinéma à Gaza", avait déclaré à l'AFP Ghada Salmi, l'une des

organisatrices. En mai dernier, un rare festival de films traitant des sujets liés aux droits humains avait également pu se tenir en plein air, au port de la ville de Gaza.