Rentrée scolaire : La région Guelmim-Smara-Tan Tan comme exemple

Avec ses 5 provinces et sa superficie couvrant plus de 19% du territoire national, l'Académie de la région Guelmim-Smara a accueilli plus de 107.000 demandes d'inscription dans ses différents établissements scolaires pour l'année scolaire 2012-2013. Ce nombre d'inscrits concerne les trois niveaux de scolarisation : le primaire, le secondaire et le secondaire qualifiant.

Ainsi, à Tan Tan, le gouverneur de la province, à la tête d'une importante délégation comprenant les élus et responsables locaux et acteurs du domaine éducatif, a visité certains établissements où il a supervisé les opérations de distribution des fournitures scolaires, entrant dans le cadre du programme 1 million de cartables, initié par Sa Majesté le Roi et celle d'attribution de tenues unifiées au profit d'élèves issus de familles nécessiteuses. En plus d’un lot composé de 126 bicyclettes au profit de différents établissements. Par la suite, le gouverneur et sa délégation ont suivi les explications données par la déléguée provinciale du ministère de l'Education concernant les statistiques des effectifs enregistrés, pour cette année dans les différents établissements scolaires de la province et qui se résument, respectivement, comme suit :

- Enseignement pré-scolaire privé: 2.700

- Enseignement primaire: 9.222

- Enseignement secondaire: 5.226

- Enseignement secondaire qualifiant: 4.069

200 élèves du primaire, 142 du secondaire et 16 du secondaire qualifiant bénéficient de bourses d'internes. Alors que 6.200 bénéficient de la restauration scolaire.

A noter que le département de l'Education a connu, au niveau de la province de Tan Tan, cette année, l'ouverture d'un nouvel établissement primaire à Wattia, d'un établissement secondaire à Tan Tan ville et l'extension de plusieurs écoles primaires et secondaires.