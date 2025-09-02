Rentrée scolaire 2025-2026 : Environ 8,27 millions d’élèves rejoignent les bancs de l’école

Près de 8,27 millions d’élèves ont regagné, lundi, les bancs de l’école à l’occasion de la rentrée scolaire 2025-2026, selon le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports.



Parmi cet effectif, le ministère fait état, dans un communiqué, de 7,4 millions élèves dans l’enseignement public encadrés par plus de 299.000 enseignantes et enseignants, répartis sur plus de 12.441 établissements, dont 6.886 basés dans le monde rural.

Selon la même source, le nombre des élèves qui ont entamé leur scolarité en primaire s’élève à 730.000, en hausse de 7,4 %.



Cette rentrée est marquée par la création de 169 nouveaux établissements scolaires dont 72 en milieu rural, outre six écoles communautaires. A cela s’ajoute la construction de 2.461 nouvelles classes dans le cadre des opérations d’extension ainsi que quinze nouveaux internats, tous dans le monde rural.



Autre chiffre, la création de plus de 2.500 nouvelles classes réservées à l’enseignement préscolaire qui accueille cette année environ 985.375 élèves (+4,5%), dont 663.000 dans l’enseignement public préscolaire, soit 67 % de l’ensemble des effectifs.



Concernant, par ailleurs, l’amélioration de la qualité d’enseignement préscolaire, on note de même source que près de 2.500 éducateurs et éducatrices ont bénéficié d’une formation initiale, auxquels s’ajoutent 13.800 bénéficiaires de la formation continue.



Toujours selon le communiqué, cette rentrée représente une étape cruciale dans la poursuite de la mise en œuvre de la feuille de route 2022-2026, surtout en ce qui concerne la mise en œuvre du programme des Ecoles Pionnières, qui compte désormais 4.626 établissements primaires, soit une augmentation de 2.000 écoles par rapport avec l’année précédente, encadrées par 75.000 enseignants (32.000 supplémentaires). Quant au total des élèves dans le primaire, il s’élève à près de 2 millions dont 640.000 nouveaux.

Concernant les Collèges Pionniers, leur nombre cette année est de 786 (+ 554 en comparaison de l’année dernière) et un total d’enseignants de 23.716 dont 16.716 nouveaux assurant la scolarité de 677.586 élèves, soit environ 478.000 nouveaux élèves.



Et pour favoriser l’aboutissement de cet ambitieux programme, le ministère a équipé les établissements scolaires ciblés de toute la logistique nécessaire, une manière d’améliorer la qualité de l’enseignement et d’instaurer un environnement scolaire favorable et motivant.

S’agissant de l’enseignement des langues, on note l’augmentation du nombre des établissements primaires enseignant la langue amazighe, outre la généralisation de l’enseignement de l'anglais dans les collèges et les lycées.



Et pour renforcer le rôle des centres de deuxième chance, la même source indique la création de 60 nouvelles écoles, ce qui porte le nombre total des bénéficiaires à 35.000 (+ 6.000 nouveaux élèves).



Dans le registre de la promotion de la gouvernance, cette nouvelle année scolaire sera marquée par l’achèvement de la mise en place du nouvel organigramme du ministère ainsi que la consolidation du mécanisme de contractualisation, outre la poursuite de la généralisation du "projet d’établissement intégré (PEI)" pour tirer vers le haut niveau de rendement et de gestion des établissements scolaires.



A noter que le ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, a donné, lundi à Médiouna, le coup d’envoi officiel de la rentrée scolaire 2025-2026 qui démarre sous le thème "Pour une école de qualité", effectuant, à cette occasion, une tournée dans plusieurs établissements scolaires basés dans cette province relevant de la région de Casablanca-Settat.