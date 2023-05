Rendez-vous mythique et emblématique dans la cité d’Al Bahja

Il est considéré, à juste titre, comme un évènement socio-économique et culturel d’envergure. A cet égard le professeur Mohamed Knidiri, président de l’Association Le Grand Atlas (AGA) et directeur du FNAP, reste résolument optimiste. En effet pour lui, « cet évènement international, tenu après la parenthèse de Covid, reste présentiel et en ligne puisqu’applaudi par des milliers de participants et de visiteurs nationaux et étrangers, et réussit chaque année sa mission de servir tous ses publics d’ici et d’ailleurs.



Le FNAP est un écosystème au service des artistes, de leur talent, leur création et de l’ensemble des habitants de la ville en particulier et du Royaume en général en contribuant efficacement à dynamiser sur le plan économique l’ensemble du territoire et de ses régions, même les plus reculées. Ainsi le FNAP est plus qu’un évènement culturel et artistique, c’est un fait socio-économique et touristique d’envergure ».

La 52ème édition du FNAP est une magistrale renaissance de l’un des évènements les plus mythiques et emblématiques de la mémoire populaire marocaine.



Les différents sites de représentation seront le majestueux Palais Badii, le Théâtre Royal, la Place Harti et la célèbre Place Jemaa el Fna. Ses soirées spectaculaires se dérouleront tous les soirs à partir de 20h30 et ce jusqu’à une heure tardive de la nuit.



Zohra J.W