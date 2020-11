Le secteur de l’enseignement ittihadi et le secrétariat provincial de l’USFP à Fès organisent un débat ce dimanche à partir de 10 heures au siège régional du parti, AhmedAmine.



Cette rencontre verra la participation d’Abdessadek Zghioui, membre du Conseil national et secrétaire général du Syndicat national de l’enseignement (FDT), de Mohamed Abou Mehdi Hosni, membre du secrétariat national du secteur de l’enseignement ittihadi et Jaouad Chafik, secrétaire provincial du parti à Fès.