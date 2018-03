Rencontre littéraire à Budapest avec l'artiste peintre et romancier Mahi Binebine

L'artiste peintre et écrivain Mahi Binebine a animé vendredi dernier à Budapest une rencontre littéraire sur ses œuvres littéraires en particulier son roman ''Les Étoiles de Sidi Moumen''. La rencontre suivie de la projection du film ''Les chevaux de Dieu'', adapté du roman de Binebine ''Les Étoiles de Sidi Moumen'' , a été organisée dans le cadre des journées cinématographiques de la Francophonie, en présence de l'ambassadeur au Maroc à Budapest, Karima Kabbaj, et un parterre d'intellectuels et d'universitaires ainsi que des étudiants marocains en Hongrie. Au cours de cette rencontre organisée à l'Institut français de Budapest, Binebine a notamment évoqué son roman ''les Etoiles de Sidi Moumen'', une fiction inspirée des attentats-suicides du 16 mai 2003 à Casablanca.Il a de même abordé le long métrage ''Les Chevaux de Dieu'', réalisé par Nabil Ayouch, une adaptation au grand écran de son roman et interprété par des jeunes du quartier Sidi Moumen à Casablanca.

Nabil Ayouch s'est inspiré du roman de Mahi Binebine, sur les attentats terroristes de Casablanca, en observant à la loupe le contexte et le conditionnement de ce phénomène. Il retrace le parcours des auteurs des attentats tragiques de Casablanca, tous issus du quartier de Sidi Moumen.

Le programme de la participation du Maroc au Festival de la Francophonie prévoit ce lundi une rencontre poétique suivie d'un débat avec le poète Hassan El Ouazzani.

Au cours de cette manifestation culturelle, la cuisine marocaine sera à l'honneur le 10 mars avec des dégustations de mets qui font l'originalité et la richesse de la cuisine marocaine mondialement réputée.

La programmation marocaine dans le cadre de ce festival comprend aussi la projection du film "Petits bonheurs " de son réalisateur Mohamed Chrif Trebak.