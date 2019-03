Remise du Pavillon Vert de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement à des établissements scolaires

La ville de Benslimane a abrité, jeudi, une cérémonie de remise du Pavillon Vert, attribué par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'environnement aux établissements scolaires dans la région Casablanca-Settat.

Lors de cette cérémonie, qui s'est déroulée à l’école '’Assalam’’, le Pavillon Vert a été décerné aux écoles en reconnaissance de leurs efforts déployés pour inculquer aux élèves les bonnes pratiques et habitudes de protection de l'environnement.

Cette consécration s'inscrit dans le cadre de la dynamisation du programme Eco-Ecoles, conduit en partenariat entre le ministère de l’Éducation nationale et la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’environnement, présidée par SAR la Princesse Lalla Hasna.

Ainsi, 5 écoles se sont distinguées en la matière, au niveau de la province de Benslimane, dont quatre, (Assalam, Al Moustaqbal, Al Matar et L Essor +privé+) se sont vu décerner, au titre de l’année scolaire 2018-2019, le Pavillon Vert, tandis ce que la cinquième (Imam Malek) avait reçu un certificat d'argent.

Dans une allocution de circonstance, le représentant du ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, chargé des écoles écologiques, Rachid Al Atmi, a indiqué que cette cérémonie reflète l’intérêt accordé par les différentes composantes du milieu scolaire au programme Eco-Ecoles.

Il a fait observer que son département est en interaction avec l’ensemble des intervenants dans les domaines visant à faire des activités scolaires (environnementales, culturelles ou artistiques), un moyen pour transmettre aux générations futures des valeurs humaines et civilisationnelles.

Pour sa part, le directeur provincial de ce département, Mustapha Jermouni, a indiqué que les écoles récompensées ont été sélectionnées par des jurys nationaux pour leur implication et leurs efforts en matière de protection de l’environnement.

Cette cérémonie offre également une occasion pour sensibiliser à la protection de l’environnement au sein des établissements scolaires, a-t-il ajouté, soulignant que les programmes de l’éducation écologique figurent au cœur des intérêts de la stratégie du ministère, vu l’impact positif des initiatives écologiques sur la formation des générations futures.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence du gouverneur de la préfecture de Benslimane, ainsi que des élus et des représentants de la société civile, actifs dans le domaine de protection de l’environnement.

Le programme Eco-Ecoles a été introduit au sein des écoles primaires, grâce à une convention de partenariat signée entre la Fondation et le ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, en 2010.

Ledit programme permet aux enseignants d’intégrer l’Education au développement durable dans leurs cours en établissant des liens avec les matières qu’ils enseignent. Il a pour objectifs notamment la sensibilisation des élèves aux enjeux environnementaux, la promotion des pratiques de gestion écologique grâce à l’implication des élus locaux.

Chaque établissement scolaire se voit octroyer le label Pavillon Vert selon une démarche progressive, pour avoir réalisé les objectifs du programme, en guise d’encouragement et de motivation à la compétition inter-scolaire.