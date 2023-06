La Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, présidée par SAR la Princesse Lalla Hasnaa, a organisé lundi au Centre international Hassan II pour la formation à l'environnement à Sidi Bouknadel, la cérémonie annuelle de remise des prix de la 3ème édition du programme “Je dessine mon patrimoine”.



Ce programme, déployé dans le sillage de la célébration de la Journée internationale des monuments et sites, vise à sensibiliser les enfants aux valeurs patrimoniales de Rabat à travers la création artistique et plastique, la mise en œuvre de programmes de recherche ainsi que l'organisation de visites aux sites patrimoniaux et institutions culturelles.



Plus de 1200 enfants ont ainsi été sensibilisés aux notions du patrimoine culturel immatériel et 120 dessins accompagnés de contes dont les textes ont été repris par de jeunes calligraphes et qui mettent l'accent sur le patrimoine culturel matériel et immatériel marocain ont été réalisés dans le cadre de cette nouvelle édition.



Une exposition de toutes les œuvres des enfants a également été organisée en marge de cette cérémonie, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le Comité marocain du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS - Maroc), l'Institut national de la recherche agronomique et l'Institut national des Beaux-Arts de Tétouan.



S’exprimant à cette occasion, la responsable des programmes éducatifs à la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, Mouna Belbekri, a indiqué que ce programme éducatif vise à sensibiliser les écoliers et les enseignants aux valeurs patrimoniales et culturelles de la ville de Rabat, et ce à travers le dessin et la créativité artistique, ajoutant que “les écoliers ont créé des œuvres, accompagnées de contes, qui mettent en avant leur attachement à la préservation du patrimoine”.



“Avant de réaliser ces œuvres, les écoliers ont effectué des recherches au sein de leurs établissements scolaires”, a-t-elle ajouté, relevant que la Fondation a également organisé avec ses partenaires des visites de sites patrimoniaux et culturels, notamment à la Médina, à la Kasbah des Oudayas, au Musée National de la parure et au Jardin zoologique de Rabat.



Elle a, en outre, affirmé que la Fondation a réalisé un livre de l'édition qui présente toutes les œuvres des enfants et leurs contes, restituant ainsi le travail des jeunes artistes en lui donnant plus de visibilité par sa mise en ligne sur son site web.



De son côté, le directeur de l'Académie régionale d'éducation et de formation (AREF) de Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Aderdour, a souligné que cette manifestation nationale annuelle se veut l'occasion idoine pour valoriser et célébrer le patrimoine immatériel et sensibiliser les plus jeunes à l’importance de ce patrimoine, notant que plus de 1200 écoliers de 40 établissements scolaires ont participé à cette 3ème édition.



“La particularité de cette édition, qui a connu un très grand engouement, est l'introduction du conte avec le dessin, en mettant l'accent sur le patrimoine culturel immatériel”, a-t-il expliqué, indiquant que “les écoliers ont fait un excellent travail lors ce programme, à travers la mise en avant de la richesse du patrimoine culturel immatériel de la ville de Rabat”.



A cet égard, il a salué l’ensemble des partenaires ainsi que tous les enseignants, inspecteurs, directeurs d'écoles, encadrants et cadres au sein des établissements scolaires pour leur engagement et encadrement des écoliers.



Mené par la Fondation, en partenariat avec le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, l'Institut national de la recherche agronomique et ICOMOS-Maroc, ce programme vise à sensibiliser les enfants aux valeurs patrimoniales de Rabat à travers la création artistique et plastique.



Les artistes en herbe sont tout d'abord sensibilisés au patrimoine par des travaux de recherche en classe et des visites guidées sous la conduite de conservateurs de sites et monuments historiques. Ils sont ensuite encadrés par des inspecteurs et enseignants en arts plastiques pour que leurs réalisations soient exposées.



La Fondation a pour vocation de perpétuer et de transmettre les valeurs historiques, architecturales, artistiques, paysagères, matérielles et immatérielles inhérentes au patrimoine culturel de Rabat. Pour ce faire, elle favorise la synergie entre les acteurs concernés par la sauvegarde du patrimoine et œuvre pour la sensibilisation, la promotion et l’évaluation de l’état de conservation du patrimoine.