Remise des prix aux lauréats de la 2ème édition du Prix national des arts plastiques

Les lauréats de la deuxième édition du Prix national des arts plastiques ont été dévoilés, mardi, lors d'une cérémonie organisée à la Galerie Bab Rouah à Rabat.



Dans la catégorie du Prix national des jeunes artistes peintres, les premier et second prix (Prix national d'excellence) ont été attribués respectivement à Imane Laaribi et Fatima Nouali, tandis que le Prix national d'encouragement a été décerné à Naoual Bazzi.



Dans la catégorie de la photographie, Hassan Nadim a décroché le premier prix, alors que les deuxième et troisième prix ont été décernés, respectivement, à Amina Baraqass et Abdelilah Rafik.



Par ailleurs, le Prix national de la sculpture n'a pas été décerné lors de cette édition, étant donné que les œuvres présentées n'ont pas réussi à convaincre le jury dudit prix.



S'exprimant à l'occasion, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a fait savoir que le Prix national des arts plastiques vient couronner une série de réalisations accomplies par le Maroc dans le domaine de l'art et la culture.



A cet égard, M. Bensaid a mis en exergue les efforts du ministère pour renforcer sa stratégie de promotion des arts plastiques en accordant à ces activités une place de choix dans les industries culturelles, de manière à joindre l'identité aux développements que connaît le secteur des arts visuels et des jeux vidéo, et dans lequel le Maroc, a-t-il dit, peut s'ériger en leader.



Pour sa part, le président du jury du Prix national de la peinture, Charafeddine Majdouline, a déclaré que le Prix national des arts plastiques vise à encourager la persévérance d'une nouvelle génération d'artistes et à faire connaître leurs œuvres sur la scène nationale et internationale.



Cette cérémonie a été marquée par un vibrant hommage rendu aux plasticiens Abdelhai Diouri et Bouchaib Habbouli, en reconnaissance de leur carrière artistique et du caractère unique de leurs travaux artistiques.



Le Prix national des jeunes artistes peintres est ouvert aux jeunes âgés de 18 à 30 ans, faisant l'objet d’une première étape de compétition au sein des rencontres régionales organisées par le ministère dans chaque direction régionale, précise le communiqué, ajoutant que les lauréats des premières places dans ces rencontres régionales accèdent à une seconde étape de compétition au niveau de la rencontre nationale des jeunes artistes plasticiens où ils concourent pour le Prix national des artistes.



Les trois premiers lauréats des rencontres régionales pour jeunes artistes plasticiens recevront des prix d'une valeur de 30.000 dhs (1er prix), 20.000 dhs (2ème prix) et 10.000 dhs (3ème prix). Pour le Prix national des jeunes artistes peintres, les gagnants empocheront 100.000 dhs (Prix national d'excellence), 60.000 dhs (Prix national d'excellence) et 40.000 dhs (Prix national d’encouragement).



Le Prix national de la photographie artistique et le Prix national de la sculpture sont ouverts aux candidats de plus de 18 ans, comportant chacun les prix suivants: un premier prix doté de 60.000 dhs, un deuxième prix doté de 50.000 dhs et un troisième prix de 40.000 dhs.