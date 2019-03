Remise à Rabat du Prix national de la lecture juridique francophone

L’Institut juridique marocain a organisé, en partenariat avec l’Association Ribat Al Fath pour le développement durable jeudi la cérémonie de remise des prix de la sixième édition du Prix national de la lecture juridique francophone. Un événement commémoré annuellement, depuis 2015, et inscrit au programme officiel de la célébration de la Journée internationale de la Francophonie, organisée par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, du Groupement des ambassades francophones et du Bureau Maghreb de l’Agence universitaire de la Francophonie.

L’objectif étant d’encourager les jeunes juristes francophones à la lecture, de soutenir les sections de droit au sein des différentes Facultés et Instituts supérieurs du Royaume et de créer un réseau de jeunes juristes francophones engagés dans la diffusion et la promotion des valeurs que porte la Francophonie.

11 candidates et candidats de niveau licence et master en droit ont été sélectionnés par leurs établissements pour effectuer, devant un jury composé d’experts et de professeurs de renom, une lecture juridique autour du thème «Le droit au travail ».

Le premier prix de cette sixième édition a été remis par Jean-Pierre Mahoue, conseiller de coopération et d’action culturelle adjoint à l’ambassade de France et attribué à Mory Komara Donzo, étudiant à la Faculté de Droit de Souissi.

Le deuxième prix est discerné à Manal El Aroussi, étudiante à la Faculté de droit de l’Agdal, et a été remis par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

Cette édition a été, organisée avec le soutien du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, du ministère du Travail et de l’Insertion professionnelle, de la présidence de l’Université Mohammed V de Rabat, des Facultés des sciences juridiques, économiques et sociales Agdal et Souissi, des ambassades de France et de Suisse, de la Délégation de Wallonie Bruxelles, du Bureau du Québec à Rabat, de l’Institut français à Rabat ainsi que le Bureau Maghreb de l’Agence universitaire de la Francophonie.