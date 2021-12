Remise à Rabat des prix du 1er concours "La Marche verte vue par les jeunes créateurs de l'image"

Report

La 18ème édition du Festival international Cinéma et Migrations d’Agadir a été reportée à une date ultérieure, suite à la décision du gouvernement marocain d’interdire tous les festivals et les manifestations culturelles et artistiques.



Initialement prévu du 13 au 18 décembre courant, le festival a été reporté à la période entre le 04 et le 10 février prochain , a annoncé l’Association "L’Initiative Culturelle" , organisatrice de cette manifestation culturelle.



Le gouvernement avait annoncé que "sur la base des dispositions juridiques relatives à la gestion de l’état d’urgence sanitaire et en renforcement des mesures préventives nécessaires visant à limiter la propagation du nouveau coronavirus", il a été décidé "l’interdiction de tous les festivals et toutes manifestations culturelles et artistiques".



Prix

La pièce de théâtre "Afar" présentée par la troupe "Dramedia" a remporté le prix de la compétition nationale du 3è forum d'Afoulay du théâtre amazigh organisé du 26 novembre au 2 décembre à Tiznit.



Cet événement s’inscrit dans le cadre des initiatives visant la valorisation du volet culturel dans la ville de Tiznit, selon un communiqué des organisateurs qui précise que cette édition a été marquée par la participation de troupes en provenance de différentes régions du Royaume.



Selon le président du forum, Mohamed Zemati, cette édition a connu un grand succès sur les plans de l’organisation, de la participation et des activités parallèles.



Pour sa part, Abdelmajid Ouhra, membre du jury, a indiqué que la majorité des troupes ont respecté le thème du festival qui vise la recherche et la valorisation des représentations amazighes à travers des interprétations artistiques.



Cette édition a été organisée à l’initiative du ministère de la jeunesse, de la Culture et de la communication, en collaboration avec les Conseils communal et provincial de Tiznit.

Ce forum se veut un rendez- vous annuel qui réunit les professionnels du monde du théâtre et qui met en avant les nouvelles pièces théâtrales en langue amazighe.