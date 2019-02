Relance du dialogue stratégique Maroc-Etats-Unis

Suite à la décision prise, en septembre dernier, par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, et le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, de relancer le dialogue stratégique Maroc-Etats-Unis, la première session du groupe de travail Afrique relevant dudit dialogue s’est tenue, mardi à Washington, avec la participation d’une importante délégation interministérielle conduite par Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de la Coopération africaine.

Cette rencontre reflète la volonté partagée de Rabat et de Washington de conférer une dimension africaine au partenariat stratégique qui lie les deux pays.

Dans une allocution à cette occasion, Mohcine Jazouli a souligné que «l’Afrique figure résolument en tête des priorités de la politique étrangère du Maroc comme en témoigne la réintégration du Royaume à l’Union africaine, en janvier 2017», notant qu'«aujourd'hui, plus de 100 entreprises marocaines opèrent dans pas moins de 42 pays africains, à la faveur d’un investissement de 4 milliards de dollars, sur une période de 15 années».

Ces investissements, a-t-il dit, touchent les différents domaines d’activité tels que les secteurs de l’immobilier, des fertilisants, bancaire, des assurances, des télécommunications, agro-industriel, et pharmaceutique.

« Le développement socio-économique des pays africains et la création de postes d’emploi contribueront à faire face aux défis que posent l’extrémisme, le radicalisme, le terrorisme l’immigration illégale et l’instabilité politique».

Dans un registre géostratégique plus large, Mohcine Jazouli a fait observer que le continent africain attire, grâce à ses énormes potentiels, l’attention de la communauté des nations, ajoutant dans ce sens que plusieurs puissances et économies émergentes ont renforcé leur coopération avec les pays africains.

C’est dans cette optique que le ministre a tenu à mettre en avant la convergence de la politique africaine des Etats-Unis avec les priorités du Royaume dans le continent, en ce sens que les deux pays œuvrent à la promotion du commerce et des investissements, combattent le fléau du terrorisme, et travaillent en faveur d’un meilleur ciblage du soutien financier destiné à l’Afrique.

«Le Maroc se démarque de ce fait comme étant l’un des meilleurs partenaires qui soient pour initier une coopération avec les Etats-Unis et y promouvoir nos intérêts communs», a fait observer Mohcine Jazouli. Et de souligner: «Si nous mettons en synergie nos moyens, nos outils et connaissances de l’Afrique, nous serons en mesure de concrétiser ensemble ces objectifs stratégiques, dans le cadre d’une coopération triangulaire en faveur du continent».

Le ministre délégué chargé de la Coopération africaine a relevé que la conclusion principale des travaux du groupe de travail Afrique-Maroc-Etats-Unis «fait ressortir une foi commune en l’avenir de l’Afrique et une conviction profonde que les deux nations peuvent œuvrer ensemble pour faire du continent une terre de stabilité, de démocratie et de développement socio-économique».

Les travaux de ce groupe de travail, qui a tenu sa première session lancée dans le cadre du renforcement du dialogue stratégique Maroc-Etats-Unis, ont connu la participation d’une importante délégation interministérielle accompagnant Mohcine Jazouli.

Lors de cette rencontre, la délégation américaine était présidée par le secrétaire d'Etat adjoint pour les affaires africaines, Tibor Nagy.