Regards croisés sur les réalités et perspectives de l'industrie cinématographique en Afrique

Des cinéastes et critiques de cinéma africains ont livré, mercredi à Rabat, des regards croisés sur les réalités et perspectives de l’industrie cinématographique dans le continent.



Ils ont mis l’accent, lors d'une table ronde sur le cinéma en Afrique, organisée dans le cadre de la cinquième édition du Festival international Ciné Plage Harhoura, sur l'état des lieux, les obstacles et les perspectives d'évolution des divers domaines de l’industrie

cinématographique, notamment en matière de production, de réalisation et de distribution.



Les professionnels du 7e art ont, dans ce sens, appelé à promouvoir davantage la coopération Sud-Sud dans le domaine du cinéma, afin de mettre en lumière les spécificités et la création artistique cinématographique des différents pays du continent, précisant que le cinéma joue un rôle important dans le développement des sociétés africaines.



Ils ont ainsi salué la volonté, les efforts et les actions menées par les différentes parties prenantes au sein de l’industrie, en vue d’offrir au grand public des réalisations de qualité qui traitent de questions d'actualité, soulignant que plusieurs productions africaines sont présentes aujourd’hui sur la scène internationale, notamment dans les festivals de cinéma internationaux.



Les festivités de la cinquième édition du Festival international Ciné Plage Harhoura devaient prendre fin hier.