Regards croisés sur la critique artistique au Maroc

Cinéma

Le film "Murs effondrés" du réalisateur marocain Hakim Belabbes a été retenu dans la "short list" du 19ème Festival international du film musulman de Kazan, prévu du 5 au 9 septembre prochain dans la capitale du Tatarstan, une république russe située à 800 km à l'est de Moscou.

Le long-métrage de 136 minutes a été sélectionné pour concourir dans la catégorie "longs-métrages" aux côtés de neuf autres films de Russie, d’Inde, d’Irak, de Tunisie, d’Iran, du Tadjikistan, de Turquie, de Syrie et de Grèce, selon le programme du festival, dévoilé par les organisateurs.

Au total, 52 oeuvres cinématographiques de 21 pays (Russie, Iran, Syrie, Inde, Irak, Maroc, Tadjikistan, Turquie, Grèce, Oman, Kirghizistan, Tunisie, Pakistan, Bangladesh, Arabie Saoudite, Grande-Bretagne, Sénégal, Népal, Kazakhstan, Égypte, Algérie) seront en lice dans les catégories “Longs-métrages”, “Courts-métrages”, "Longs documentaires”, “Courts documentaires” et “Compétition nationale”, qui inclut des œuvres réalisées au Tatarstan.

Le comité de sélection du festival a reçu un total de 712 œuvres cinématographiques provenant de 44 pays pour participer à cette édition.

"Murs effondrés" réunit une pléiade d'acteurs de différentes générations, dont Amine Naji, Hassna Moumni, Zhour Slimani et Sanaa El Alaoui, entre autres.

A travers ce film, dont l’action se déroule dans la ville de Bejaâd, Hakim Belabbes, avec une empreinte omniprésente et une émotion prédominante, plonge le public dans des histoires de la vie quotidienne, difficile pour certains et clémente pour d’autres, d’hommes et de femmes, épouses et maris, mères et pères, fils et filles.

Ces différents visages racontent à la fois les contrastes, les injustices et les plus beaux cadeaux du destin, tout en exprimant un deuil suite à la perte d’un être cher jusqu'à une nouvelle naissance qui apporte espoir et bonheur.