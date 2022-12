Reconstitution des ressources du FAD: le Maroc contribue avec 5 millions de dollars

Le Maroc a contribué avec 5 millions de dollars au Fonds africain de développement (FAD), le guichet concessionnel du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), a annoncé le président de la Banque, Akinwumi A. Adesina.



"Pour la première fois, le Maroc a décidé de contribuer à la seizième reconstitution des ressources du Fonds pour la période 2023-2025", s'est félicité M. Adesina dans une interview exclusive accordée à la MAP.



Pour la première fois également, le Royaume accueille une réunion de reconstitution du Fonds, a noté le président, mettant en avant l'importance de cette rencontre pour le continent tant elle ouvre un nouveau champ de possibilités et de nouvelles perspectives à près de 40 pays africains.

"Au nom du Groupe de la Banque africaine de développement, je voudrais saluer la forte et constante implication du Royaume dans le développement de son continent", a-t-il dit.



Une enveloppe totale de 8,9 milliards de dollars a été engagée par les partenaires, lors de cette quatrième et dernière réunion de la seizième reconstitution des ressources du FAD, tenue à Tanger.

Il s'agit de la plus importante reconstitution de l'histoire du FAD, qui accorde des dons et des prêts à des conditions favorables aux pays à faible revenu du continent.