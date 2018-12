Récolte record des olives

L’oléiculture a connu une augmentation de la production au titre de la campagne agricole 2018/2019 estimée à près de 2 millions de T, soit une hausse de 28% par rapport à la campagne précédente (2017/2018). Ce qui annonce un nouveau record de production des olives.

Pour rappel, l’olivier constitue la principale filière fruitière cultivée au Maroc et représente 65% de la sole arboricole nationale. L’oléiculture constitue une source importante d’emplois procurant plus de 51 millions journées de travail par an, l’équivalent de 380.000 emplois permanents, dont la participation des femmes représente 20%.

Cette filière contribue à la satisfaction des besoins du pays en huiles alimentaires à hauteur de 19% et à l’équilibre de la balance commerciale en assurant une entrée de devises équivalente à 1,8 milliard de DH/an (moyenne 2013-2017).

Cette augmentation est due aux conditions climatiques favorables qui ont sévi au cours des phases critiques de développement de l’olivier lors de la campagne 2017/2018 notamment en matière de températures et de volume des précipitations et leur répartition dans le temps et dans l’espace ainsi que l’entrée en production des jeunes plantations.