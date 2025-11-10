Le port Tanger Med à l’écoute des exportateurs des produits agricoles à Souss-Massa

Echanger sur les défis actuels et les opportunités à saisir

L'autorité portuaire de Tanger Med a organisé, samedi à Agadir, une rencontre de communication avec les principaux acteurs et intervenants du secteur des exportations agricoles au niveau de la région de Souss-Massa.Organisée sous le thème : "Compétitivité des exportations agricoles marocaines: logistique et traçabilité ", cette rencontre a permis d’échanger sur les défis actuels et les opportunités à saisir pour renforcer la performance logistique et la traçabilité des produits agricoles destinés à l’export.A cette occasion, Tanger Med a dévoilé les investissements majeurs pour la fluidité et la compétitivité ainsi que les mesures concrètes en faveur des filières fruits & légumes, rapporte la MAP.Dans ce sens, le directeur général de l'autorité portuaire de Tanger Med, Idriss Aarabi, a réaffirmé le rôle de cette plateforme portuaire en tant que partenaire stratégique des filières fruits et légumes, avec des performances de premier plan et des investissements ciblés pour la fluidité, la rapidité et la résilience des chaînes logistiques.Il a cité à cet égard, la mise en service d’une nouvelle plateforme de 42 ha dédiée aux importations, dotée de 150 quais de visite et de 2 scanners de dernière génération pour un investissement global d’un milliard de dirhams. Objectif : rationaliser les flux, réduire les temps de passage et améliorer la prévisibilité.Il s'agit aussi de l'installation d’un 4ᵉ scanner à l’export pour augmenter la capacité de contrôle sans compromettre la sûreté, réduire les temps de traitement et sécuriser la fraîcheur à l’arrivée.Il est question également du lancement de l’extension du port Passagers & Roulier pour dépasser 1 million de camions/an et assurer une résilience élevée en haute saison, ainsi que la mise en place d'une nouvelle plateforme pour le traitement des mouvements non destinés à l’export (conteneurs vides, plateaux, tracteurs) dans le but de libérer de l’espace et du temps pour les marchandises export.Le port de Tanger Med est devenu un élément crucial dans la dynamique des échanges commerciaux avec l’Europe, puisque l’activité de transport international par camion a contribué à la connectivité avec l’Espagne (Algésiras, Barcelone, Motril, Malaga), la France (Sète, Marseille) et l’Italie (Gênes).Il est considéré comme la première plateforme marocaine d’import et d’export, partant du fait qu’il traite à lui seul plus de 50% des exportations marocaines au niveau national et environ 97% du flux total de transport international par camion des exportations marocaines.Il s’agit aussi d’une plateforme industrielle pour plus de 1.300 entreprises qui génère plus de 115.000 emplois.