Rebel Wilson se confie sur son kidnapping en Afrique

Star de la comédie outre-Atlantique avec notamment la saga Pitch Perfect, Rebel Wilson est réputée pour sa joie de vivre et son humour. L’actrice australienne, métamorphosée après s’être délestée de près de 25 kilos, vient pourtant de se confier sur une expérience terrifiante qu’elle a vécu il y a quelques années, au micro d’Ant Middleton, présentateur et ancien commando dans les Marines, de l’émission “Straight Talking” de Sky One. En effet, lorsque ce dernier lui demande quelle est la situation la plus effrayante dans laquelle elle a pu se retrouver, la comédienne de 40 ans répond sans détour : “Il y a eu une fois en Afrique où j’ai été kidnappée”.



Sans préciser l’époque à laquelle l’incident a eu lieu, Rebel Wilson explique qu’elle était avec un groupe de femmes dans les zones rurales du Mozambique en Afrique de l’Est, lorsque des hommes armés ont surgi, leur donnant l’ordre de sortir de leur véhicule. “Et ils nous ont emmenés dans cette maison au milieu de nulle part” confie l’héroïne de la comédie Netflix Isn’t it romantic. Pour autant, Rebel Wilson affirme avoir plutôt bien géré la situation. “J’ai l’impression d’avoir été très bonne dans la crise”, dit-elle. “Ouais, j’étais comme un chef d’équipe.” Elle poursuit : “Ils nous ont fait asseoir. J’ai dit : ‘tout le monde se tient par les bras’. J’étais pétrifiée à l’idée qu’ils reviennent pendant la nuit pour prendre l’une des filles ou quelque chose. Heureusement, nous n’avons pas été blessées.” Et le lendemain, Rebel Wilson et ses compagnes de mésaventure ont heureusement été relâchées. “Le lendemain, ils sont venus et ont dit: ‘votre camion est prêt, vous pouvez y aller : go, go !’ Nous n’avons pas posé de questions, nous sommes remontées dans le camion et parties. Quelques heures plus tard, on passait la frontière sud-africaine. Je pense que ces gars nous ont utilisées pour faire passer des choses illégales dans le fond du camion.” Ant Middleton n’a pu cacher sa surprise en écoutant l’histoire de Rebel Wilson. “Vous devez jouer dans un film d’action hardcore”, lui a-t-il dit.