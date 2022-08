Raul Oscar Racana : Les objectifs du terrorisme sont indissociables des desseins du séparatisme

Les objectifs poursuivis par le terrorisme ne peuvent être dissociés des desseins projetés par le séparatisme, a indiqué le général à la retraite argentin et expert en sécurité nucléaire, Raul Oscar Racana, soulignant la nécessité de combattre les deux phénomènes avec fermeté et détermination.



Dans une déclaration à la chaîne d'information marocaine M24, M. Racana a déclaré qu'il existe de nombreux exemples à travers le monde dans lesquels "nous constatons que le séparatisme et le terrorisme sont les deux faces d'une même pièce", car leurs objectifs sous-jacents sont communs.



Cela exige que des efforts concertés soient déployés pour faire face aux deux phénomènes qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité, a-t-il ajouté.



D'autre part, Racana, auteur de l'ouvrage "Le 21e siècle : le monde de la stratégie", a salué le rôle important du Maroc en vue de réaliser le rapprochement entre les mondes arabe et africain d'une part, et l'Amérique latine d'autre part, à travers des initiatives qui ont permis au Royaume de devenir un partenaire privilégié des pays d'Amérique latine.



Dans le même contexte, il a souligné que l'Argentine, qui est un pays central en Amérique du Sud, est appelée aujourd'hui à s'ouvrir à l'Afrique, qui représente un marché très important avec environ 1,3 milliard d'habitants, notant que le Maroc peut être la porte d'entrée de l'Argentine vers ce continent.