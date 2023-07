Rapatriement de migrants irréguliers sénégalais

Le gouvernement du Sénégal a exprimé ses remerciements au Royaume du Maroc pour "sa coopération" dans l'opération de rapatriement d'un groupe d'une cinquantaine de migrants irréguliers sénégalais et aussi pour "la prise en charge des blessés".



Ces remerciements ont été exprimés à la suite de la visite effectuée, mardi et mercredi à Dakhla, de la ministre chargée des Sénégalais de l'extérieur, Anette Seck, sur instruction du président de la République, Macky Sall.



La mission visait à soutenir les Sénégalais en instance de rapatriement à leur pays suite à des tentatives d'émigration, a indiqué un communiqué du ministère sénégalais des Affaires étrangères.

Le communiqué rapporte que 50 compatriotes blessés ont été rapatriés mercredi soir par vol spécial de l'Armée de l'air sénégalaise.



"Le gouvernement du Sénégal remercie le gouvernement frère du Royaume du Maroc pour sa coopération et la prise en charge des blessés", souligne le ministère sénégalais.



L'avion transportant la cinquantaine de migrants sénégalais rapatriés de Dakhla a atterri, mercredi soir, à l’aéroport militaire d’Ouakam avec à bord une dizaine de femmes, des enfants et des hommes à la santé fragile.