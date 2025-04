Mohammedia : La vidéo sur un incident dans un bus de transport documente une querelle et non une attaque criminelle

Les services de la préfecture de Mohammedia ont qualifié d'"inexact et infondé" ce qui a été relayé à propos d’une présumée attaque menée par une bande criminelle contre un bus de transport urbain, suite à la diffusion sur des sites électroniques et des réseaux sociaux d’un extrait vidéo accompagné de posts à ce sujet.



Les services de la préfecture ont expliqué que les événements filmés sont liés à une querelle entre des personnes, y compris des mineurs, qui se trouvaient à bord d’un bus en provenance de Mohammedia et à destination de Casablanca.



Cette altercation a dégénéré en jets de pierres entre ces individus dès qu'ils sont descendus à l'un des arrêts, a précisé la même source, ajoutant que cet incident a causé la casse de trois vitres du bus. Les services de la Gendarmerie Royale sont intervenus, procédant à l’interpellation de trois personnes, dont des mineurs, qui ont été placées en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent.