“Rampage” en tête du box-office pour sa première semaine

"Rampage - Hors de contrôle", film d'action avec Dwayne - The Rock - Johnson, a pris la tête du box-office nord-américain ce week-end, en détrônant le film d'horreur "Sans un bruit".

Ce film adapté d'un jeu-vidéo des années 90 raconte l'amitié entre le personnage joué par The Rock et un gorille blanc victime d'expériences génétiques qui font équipe contre des prédateurs qui veulent ravager la planète. Ce long-métrage du Canadien Brad Peyton a récolté 34,5 millions de dollars pour son premier week-end en salles, se hissant ainsi à la tête du box-office devant "Sans un bruit" et ses 32,6 millions de recettes (99,6 millions au total depuis sa sortie), selon les chiffres provisoires de la société spécialisée Exhibitor Relations publiés dimanche.

"Action ou Vérité", un autre film d'horreur, complète le podium, également pour son premier week-end d'exploitation. Le film a généré 19 millions de dollars. "Ready Player One", film rétro de science-fiction de Steven Spielberg sur un adolescent qui oublie son monde morose de l'an 2045 en glissant dans un univers virtuel plein d'aventures et de dangers, perd deux places pour se retrouver à la quatrième position avec 11,2 millions (114,6 en trois semaines).

La cinquième place du box-office est occupée par la comédie pour adolescents "Contrôle parental" avec 10,3 millions (36,9 en deux semaines).