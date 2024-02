Ramadan sur Tamazight : Plongée dramatique, humoristique et documentaire dans la culture amazighe

«Tamazight» dédie sa programmation ramadanesque à tous les Marocains. A l’occasion du mois sacré, la chaîne a concocté une grille répondant aux besoins du public en information, culture, éducation et divertissement. L’objectif étant de contribuer à la valorisation de l’amazigh. D’où la conception d’œuvres dramatiques, humoristiques, culturelles et de patrimoine avec la participation des stars les plus célèbres.



Des feuilletons dramatiques et humoristiques



Ainsi, «Baba Ali» est de retour en prime time le temps d’une quatrième saison en «Tachelhit». Dans le même affluent, le feuilleton «Afaddar» racontera, sur la chaîne, l’histoire d’une jeune, au chômage dans un village au Rif, qui, pour aider ses pairs, veut créer une coopérative que son père conservateur rejette en pleins faits marqués par des obstacles et des personnages.



Aussi, les téléspectateurs de la chaîne découvriront le feuilleton «Imtawen Zwanine» (Larmes sèches) dont les épisodes pleins de suspense parlent de la trahison et de la croyance au destin. Le tout dans une intrigue dramatique dont le sort est imprévisible.



En outre, de nouvelles séries comiques sont programmées avant la tranche «ftour». Entre autres, «Ibouhasen» raconte des situations comiques du parcours de footballeurs sans talent et leur coach qui finissent par triompher. Aussi «Ya ana yahya» raconte l’histoire d’un simple paysan marié à deux femmes ennemies.



Des films et une compétition



En outre, la grille de la 8ème chaîne programme trois œuvres télévisées et cinématographiques produites en amazigh. A commencer par le film «Ylis N Hollanda» (Une fille des Pays-Bas) qui raconte l’histoire de jeunes villageois rêvant d’immigrer tout en caressant l’espoir d’épouser une fille de retour au pays. La deuxième production est«Karab El Houb»(La barque de l’amour). Quant au troisième film, intitulé «Asigl», il met en avant la clé dans l’imaginaire amazigh.



De plus, l’émission «Ciné Café » est programmée en tant que compétition qui laisse libre cours aux créateurs de premiers courts métrages en amazigh.



Des documentaires aussi



De surcroît, la chaîne programme quotidiennement les documentaires «Maourouthhay», «Fannwaasala», «AsrarAttabiaa», «Matahif Al Maghrib», «JawahirAssahra» et «Moudoune Atika». Outre les journaux télévisés et les programmes fixes adaptés au Ramadan, la chaîne propose de nouvelles émissions : «Rouhe Al Islam», «Timsizrouine N Ramadan» dédiée à l’Inchad et Madih et«Nour El Qouloube» pour répondre aux questions des citoyens quant à leur religion.



De même, «Tamazight» donnera à voir le programme «IzriGh Ramadan»(Cela s’est passé en Ramadan) qui présente des faits historiques survenus au mois sacré. Le tout en récit et en méthode pédagogique pour révéler le génie des Marocains à travers l’histoire tout en mettant l’information historique à la portée de la nouvelle génération.