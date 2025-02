Ramadan : Stabilité des prix et abondance de l'offre des produits alimentaires à Fès

Les produits alimentaires de large consommation seront offerts en abondance et avec des prix raisonnables sur le marché à Fès durant le mois sacré dr Ramadan, selon la wilaya de Fès-Meknès.



La ville de Fès connaît une grande abondance de l'offre des produits alimentaires de large consommation, selon des données publiées en marge de la réunion élargie de la Commission interministérielle de veille et de suivi de l'état d'approvisionnement des marchés et des prix, tenue mardi au siège du ministère de l'Intérieur à Rabat, en prévision du mois sacré de Ramadan et laquelle ont pris part également, par visioconférence, le wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Mouad Jamai, et les chefs des services extérieurs.



D’après la division des Affaires économiques et de la Coordination à la préfecture de Fès, les prix des produits de consommation resteront stables pendant le mois de Ramadan et les stocks seront suffisants pour répondre à la demande des consommateurs, rapporte la MAP.



Tout en relevant que des mesures draconiennes ont été prises pour assurer un contrôle permanent des prix, la même source a fait état de la poursuite des opérations lancées par les différentes commissions de contrôle des prix pour que les marchandises parviennent au consommateur en bon état et qu’elles soient de la qualité requise.



Dans ce sens, elle a fait savoir que les commissions de contrôle préfectorales mixtes ont effectué entre le 20 et 31 janvier sept sorties sur le terrain, durant lesquelles, elles ont pu réaliser 136 visites des différents points de vente, des unités de production et de restauration collective.



Ces visites de terrain ont abouti à la constatation de 27 infractions, dont 15 dans le cadre de la loi relative à la protection du consommateur et la saisie et la destruction de plus 400 kg de produits impropres à la consommation.



Elle a rappelé qu’en prévision du mois sacré du ramadan, la division des Affaires économiques et de la Coordination à la préfecture de Fès a élaboré, depuis novembre dernier, un programme de contrôle pour assurer le suivi de l’approvisionnement des marchés en produits de première nécessité et veiller à la stabilité des prix.



Parmi les dispositions prises figurent un suivi rigoureux de l’état d’approvisionnement normal des marchés en produits de grande consommation, le renforcement des mesures de contrôle et la tenue de réunions de coordination avec les services concernés.



La même source a aussi souligné la nécessité du renforcement des circuits de distribution et de production pour lutter contre les actes de spéculation et garantir que ces produits soient à la portée des consommateurs durant le mois sacré.



Les opérations de contrôle seront intensifiées avant et au cours du mois de ramadan pour garantir une bonne qualité des produits alimentaires de large consommation, a-t-elle précisé.



Les travaux de la commission préfectorale mixte de suivi se poursuivront au même rythme durant le mois de Ramadan dans le but d'exhorter les commerçants à respecter les dispositions de la loi n°104.12 relative à la liberté des prix et de la concurrence et de la loi n°31.08 relative à la protection du consommateur, ainsi que la loi 77.15 sur l'interdiction de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation et de l'utilisation de sacs en plastique, a-t-elle poursuivi.



Cette réunion élargie intervient en consécration des Hautes Directives Royales en faveur de la mise en place des conditions optimales en prévision du mois sacré de Ramadan, à travers un approvisionnement abondant et régulier des marchés, le renforcement des mécanismes de contrôle et de suivi sur les marchés, la lutte avec fermeté contre toutes les formes de spéculation, de manipulation des prix et autres pratiques illicites susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des marchés, de porter atteinte à la santé et la sécurité des citoyens ainsi qu'aux droits des consommateurs et à leur pouvoir d'achat, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur.



Au sujet de la situation sur le marché national et les marchés locaux, il a été souligné que l'état d'approvisionnement en produits de consommation demeure normal, comme en témoignent les données fournies par les responsables des départements ministériels et des établissements concernés ainsi que les conclusions des visites de terrain effectuées dans les différentes préfectures et provinces.