Rabat salue l’adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU de la résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza

La Mission permanente du Royaume du Maroc auprès de l'ONU à New York a souligné sur son compte X que le Maroc salue l'adoption, lundi, par le Conseil de sécurité de l’ONU de la résolution 2728 qui exige un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza pendant le mois du Ramadan.



"Cette résolution constitue une étape cruciale pour mettre fin aux souffrances des civils palestiniens", a indiqué la Mission marocaine.



Le Maroc, dont le Souverain Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste, Préside le Comité Al-Qods, salue également l’appel de la résolution à l’acheminement de l’aide humanitaire aux civils dans l’ensemble de Gaza et au renforcement de leur protection, a ajouté la même source.



Le Maroc souligne aussi l’importance de la mise en œuvre immédiate et complète de la résolution par toutes les parties, afin de traiter la crise dans toutes ses dimensions et appelle à l’augmentation de l’aide humanitaire par la communauté internationale au profit du peuple palestinien, a précisé la Mission marocaine.



Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté, lundi, une résolution dans laquelle il exige un cessez-le-feu immédiat à Gaza pendant le mois de Ramadan et la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages, tout en soulignant la nécessité urgente "d'élargir le flux" d'aide humanitaire.