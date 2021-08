Rabat immortalisé dans un livre de photographie

"Tremblement de terre à Agadir : Récits d'une rescapée 1960-2020" de son auteure Orna Baziz, a été publié par les éditions La Croisée des chemins.



Ce livre de 396 pages, raconte les événements de la nuit du 29 février 1960, troisième nuit du Ramadan, qui ont changé à jamais le visage d'Agadir, une ville où le soleil brillait 365 jours par an. Douze secondes ont suffi pour effacer une ville entière et engloutir une grande partie de ses habitants. Entre douze et quinze mille êtres ont succombé. Vingt mille autres sont restés sans toit. Soixante ans plus tard, la terre tremble encore dans le cœur des rescapés.



Orna Baziz, née Régine Riboh, à Agadir, au Maroc, vit actuellement à Jérusalem où elle enseigna l’hébreu (langue et littérature) à l’Académie des lettres. Auteure de nombreux articles en littérature, cultures et civilisations, elle publie six livres : La révolte chez Élie Wiesel et chez Albert Camus, Les vases ne pourront jamais contenir l’abondance, La femme dans l’œuvre de David Shahar, Pêché et repentir, Maximes des Pères et Hagadat Agadir, récit d’une ville brisée.