Rabat et Mexico veulent booster leurs relations bilatérales

Le renforcement de la coopération entre le Maroc et le Mexique dans le domaine du tourisme a été au centre des entretiens, lundi à Mexico, entre le vice-ministre mexicain du Tourisme, Humberto Hernandez-Haddad, et l'ambassadeur du Maroc au pays des aztèques, Abdelfattah Lebbar.

Lors de cette réunion, tenue en présence de nombreux directeurs de ce ministère, les deux parties ont exprimé le souhait de donner une nouvelle impulsion aux relations de coopération unissant les deux pays, notamment dans les domaines touristique, culturel et de l'hôtellerie. S'exprimant à cette occasion, M. Lebbar a fait part de la détermination du Royaume à renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l'investissement touristique et de la promotion du secteur de l'artisanat.

Le diplomate marocain a saisi cette occasion pour examiner avec les responsables mexicains la participation du Maroc à l'édition 2020 de la Fête internationale des cultures amies (FICA), qui se tiendra à Mexico en mai prochain, afin d’y présenter toute la splendeur de sa culture millénaire ainsi que le savoir-faire des exposants marocains.

De son côté, Hernandez-Haddad a fait part de son plein soutien à cette initiative, en indiquant que la participation marocaine enrichirait cette manifestation dédiée à la promotion des produits artisanaux et des cultures, considérée comme l’une des plus grandes du monde.

Le responsable mexicain a en outre plaidé pour la multiplication des contacts entre les responsables, investisseurs et professionnels du secteur du tourisme des deux pays afin d'initier des projets d'investissement tournés vers le développement de l'industrie touristique.