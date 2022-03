“Rabat, du Maroc antique de Chella à Mohammed VI” , le nouveau beau-livre de Robert Chastel

BTS



Des dizaines de milliers de fans de BTS se sont retrouvés jeudi à Séoul pour assister au premier concert du groupe phare de la K-pop depuis le début de la pandémie. Le premier des trois concerts à Séoul de la tournée "Permission to Dance on Stage" du septuor se tient dans le Stade olympique de la capitale.



C'est la première fois depuis 2019 que BTS se produit devant ses fans sud-coréens. Plusieurs heures avant le début du concert, les spectateurs - dont beaucoup étaient vêtus de sweat-shirts violets, la couleur officielle des fans de BTS - se pressaient pour entrer dans l'enceinte du stade. "J'ai l'impression de rêver et je n'arrive toujours pas à croire que j'ai ma place", s'enthousiasme Heo Min-hee, une employée de bureau de 25 ans originaire de Séoul.



Han Aeng-hee, une fan de 53 ans venue de la province de Gyeonggi, affirme avoir "prié tous les matins pour obtenir un billet et, par miracle, j'ai obtenu des billets pour le premier et le dernier concert." Les billets pour les trois spectacles de BTS, qui représentent un total d'environ 45.000 places, se sont arrachés en quelques minutes en dépit des strictes mesures de distanciation sociale en vigueur.



Les fans ont interdiction de chanter, hurler et de se lever de leur siège alors que le pays fait face à une flambée épidémique du variant Omicron. Plus de 300.000 cas ont été enregistrés jeudi. "Nous préférons de chaleureux applaudissements pour montrer notre soutien aux artistes", a déclaré leur producteur Big Hit Music sur le réseau social Weverse.



Avant le concert, les membres de BTS ont fait part de leurs inquiétudes quant aux mesures imposées, appelant leurs admirateurs à faire preuve de compréhension. La voix véhicule une certaine énergie et je me demande si applaudir peut être suffisant", a souligné le membre du groupe Jung Ho-seok, dont le nom de scène est J-Hope.



Vernissage



Le vernissage de l'exposition "Rêves de femmes" de l'artiste Asmae El Ouariachi, a eu lieu jeudi soir à l’Espace Rivages à Rabat. Organisée jusqu'au 11 avril à l’initiative de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'Etranger, cette exposition reflète le parcours de cette plasticienne en trois temps: "Les femmes au Haïk", les installations "silhouettes" et "la femme libre qui assume sa beauté". "Chaque femme a un rêve qu'elle aimerait réaliser, malgré toutes les souffrances et les difficultés auxquelles elle peut être confrontée dans sa vie, mais avec sa persévérance, son courage et sa force, elle peut concrétiser son rêve", d'où le choix de la thématique de cette exposition, a confié Mme El Ouariachi dans une déclaration à la MAP.



Elle a ajouté que l'exposition, qui coïncide avec la journée du 8 mars, est l'occasion de souligner l'importance de la gent féminine dans la société, appelant les femmes à poursuivre leur combat pour promouvoir davantage l'égalité et la parité et lutter contre toutes les formes de violence à leur égard.



Asmae El Ouariachi est une artiste plasticienne et professeur d’arts plastiques, née au cœur des montagnes du Rif, à Bni Sidal au Maroc. Elle réside depuis 2008 à Nancy et a exposé en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Allemagne entre autres pays. Elle a également organisé des expositions individuelles dans plusieurs villes marocaines, dont les expositions "Dialogue au Féminin", "Silhouettes et Fibules" et "Dans l’Entre-Monde", à Oujda, et l'exposition "Déconstruction" à Nador. Elle a aussi participé à plusieurs expositions collectives, dont "Art au Féminin", "Art Arimel", "Femmes et religions", "Oujda mon enfance" et bien d'autres.