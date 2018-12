RAM réceptionne un nouveau Boeing 787-9 Dreamliner

Royal Air Maroc a réceptionné récemment à Seattle (nord-ouest des États-Unis), son premier avion Boeing 787-9 Dreamliner, un nouvel appareil à la pointe de la technologie qui permettra à la compagnie aérienne marocaine d'élargir son offre de dessertes et de poursuivre son développement à l’international.

Plus grand et doté d’un rayon d’action étendu, le nouveau B787-9 Dreamliner est le deuxième membre de cette famille d’avions très efficients à rejoindre la flotte de Royal Air Maroc.

En effet, rapporte la MAP, RAM dispose déjà de cinq appareils B787-8 Dreamliner, opérationnels au sein de sa flotte. La livraison de ce nouvel appareil s’inscrit dans le cadre d’une commande ferme de quatre nouveaux B787-9, qui porteront à neuf le nombre de Dreamliner de Royal Air Maroc, contribuant ainsi à accroître les marchés à haute croissance dans lesquels opère la compagnie nationale.

"Nous sommes particulièrement heureux de recevoir aujourd'hui le premier 787-9 de notre compagnie, qui sera bientôt rejoint par trois autres avions de la même famille", a déclaré Abdelhamid Addou, président directeur général de Royal Air Maroc, lors de la cérémonie officielle de réception de ce nouvel appareil, marquée par la présence de Kevin McAllister, directeur général de Boeing Aviation commerciale.

"Le choix de cet avion s’inscrit dans la poursuite de notre stratégie d’expansion et de modernisation continue de notre flotte. Cela intervient quelques jours seulement après l’annonce de l’invitation faite à Royal Air Maroc de rejoindre la plus prestigieuse Alliance Oneworld", a souligné M. Addou.

"Cela contribuera à renforcer davantage la position de leader sur le continent, pour notre pays et Royal Air Maroc", a-t-il assuré.

De son côté, Ihssane Mounir, vice-président senior des ventes et du marketing du constructeur aéronautique américain Boeing, a indiqué que le Dreamliner est "la plateforme parfaite pour accompagner les ambitions de Royal Air Maroc".

RAM "peut à présent tirer parti des technologies communes aux avions Boeing 787-8 et 787-9, tout en adaptant son réseau à la demande du marché", a-t-il dit.

"Nous sommes fiers d’être depuis près de 50 ans le partenaire de Royal Air Maroc à qui nous fournissons des générations successives d’avions avancés, ainsi que d’aider le Maroc à s’appuyer sur une industrie aéronautique nationale pour soutenir une croissance durable à long terme", a ajouté le responsable de Boeing.

En 2015, Royal Air Maroc fut la première compagnie aérienne du bassin méditerranéen à exploiter le Boeing 787-8, premier-né de la famille Dreamliner qui a permis de réduire la consommation de carburant et les émissions de 20%.