Quinze courts-métrages en lice au Festival international du cinéma africain à Khouribga

Quinze films représentant 13 pays seront en lice pour décrocher les prix de la compétition des courts-métrages à la 25ème édition du Festival international du cinéma africain de Khouribga (FICAK) qui se tiendra du 21 au 28 juin prochain sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Il s'agit de "Chikha" des réalisateurs Ayoub Layoussifi et Zahoua Raji du Maroc, "Le mont" d’Osama Rezg (Libye), Loading" d’Anis Lassoued (Tunisie), "No parking or waiting" d’Amro Gouda (Egypte), "Dreamy, Uncertain & Dying Everyday" de Hossam Waleed (Egypte), "The Medallion" de Ruth Hunduma (Ethiopie), “À vos mots, mon âme danse” de Kiswendsida Parfait Kabore (Burkina Faso), “Patriote” de Laurentine Bayala (Burkina Faso), et “Portrait d'une femme sans visage” de Sadia Kossangue (République Centrafricaine), a indiqué la Fondation du FICAK dans un communiqué.



Concourent également à cette compétition, “Noce d'eau” d’Aurielle Jioya (Bénin), “L’abîme” de Lahom Keumeni Manuel Donald (Cameroun), “Murmurs from the wind” de Remy Ryumuga (Rwanda), “L’interrogatoire” de Jean-Luc Rabatel du Togo, “Djaka” des réalisateurs ivoiriens Lionel Koukoue et Stella Assoumou et “Bataille contre l'oubli” d’Abdoul Aziz Basse représentant le Sénégal, selon la même source.



Selon la Fondation du FICAK, deux prix seront décernés aux vainqueurs de la compétition des courts métrages, à savoir le Grand Prix “Najib Ayad” et le Prix du Jury "Paulin Soumanou Vieyra".



D'autre part, quinze films représentant 12 pays seront en lice pour décrocher les prix de la compétition officielle des longs métrages lors de cette édition dont la Mauritanie sera l’invitée d’honneur.



La 25ème édition du Festival international du cinéma africain de Khouribga qui sera organisée sous le thème "Du griot à l'algorithme, le cinéma évolue", prévoit l’organisation d’une conférence sur le lien entre cinéma et intelligence artificielle dans le but d’appréhender les transformations profondes qui façonnent le monde.



Le jury de la compétition officielle de longs-métrages sera composé de cinq membres internationaux et celui de la compétition des courts-métrages comptera trois membres internationaux.



Selon les organisateurs, la 25ème édition sera marquée par la remise de six Prix dans la compétition officielle des longs-métrages, à savoir, le Grand Prix du festival baptisé Ousmane Sembene, le Prix du jury "Nour Eddine Saïl", le Prix de la mise en scène au nom du cinéaste burkinabé "Idrissa Ouedraogo", le Prix du scénario au nom de l'écrivain, journaliste et critique de cinéma égyptien "Samir Farid", le Prix du premier Rôle féminin au nom de l'actrice marocaine "Amina Rachid" et le Prix du premier Rôle masculin au nom de "Mohamed Bastaoui".



Le FICAK, dont la première édition remonte à 1977, est considéré comme étant l’un des festivals de cinéma les plus anciens au Maroc et le troisième festival du film africain à l’échelle du continent.