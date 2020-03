Que signifie “Chromatica”, le titre du nouvel album de Lady Gaga ?

Le 27 février dernier, Lady Gaga dévoilait le clip de son nouveau morceau « Stupid Love ». Couleurs acidulées, chorégraphies millimétrées et scénographie futuriste : la chanteuse oscarisée frappe fort. De quoi faire languir ses fans en attendant la sortie de son prochain album.

Invitée d’Apple Music, Lady Gaga s’est laissée aller à quelques confidences dans l’émission de Zane Lowe, «New Music Daily». Elle y dévoile notamment le nom et la signification de son nouvel opus, baptisé «Chromatica». «Le symbole de Chromatica a une onde qui est le symbole mathématique du son et c’est à partir de là que le son est fait, et pour moi la musique est ce qui m’a guéri tout au long de ma vie, et à nouveau faire ce disque m’a guéri, et c’est vraiment ce que représente Chromatica», explique l’artiste internationale avant d’ajouter : « Je vis dans Chromatica, c’est là que j’habite. J’ai réfléchi à mon environnement… j’ai trouvé la Terre… je l’ai effacée. La Terre est annulée. J’habite sur Chromatica (…) c’est un état d’esprit ».

Durant l’enregistrement de ce nouveau projet, Lady Gaga a expliqué comment s’est déroulé le processus de création : « J’ai beaucoup pleuré en studio parce que quand j’écoutais ce que je venais de chanter, j’entendais ma voix et le fait d’entendre cette musique tellement joyeuse et festive, c’était un peu comme l’arc-en-ciel de mes journées ». Avec ce sixième album, Lady Gaga semble renouer avec les sonorités pop qui ont fait sa renommée. De quoi laisser présager un joli succès. Reste à connaître la date de sortie dans les bacs de «Chromatica». En attendant, ce dernier vient tout juste d’être mis en « pré-ajouté » sur Apple Music.