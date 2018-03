Quatrième mariage en vue pour Jennifer Lopez

Jennifer Lopez, qui a récemment fêté ses 46 ans, aurait un nouveau mariage en tête. Après 3 unions, elle serait prête à passer devant le Maire pour la 4ème fois et envisagerait donc d’épouser Casper Smart, son boyfriend depuis quelques années, selon le magazine OK! qui semble sûr de son info et affirme que le couple serait en plein dans les préparatifs du mariage et dans la foulée aimerait avoir un bébé. Ça fait un peu beaucoup. Mieux, le magazine ajoute que Jlo est confiante et aurait prévu 2 robes au cas où elle serait enceinte d’ici à son mariage prévu pour l’automne. A 46 ans, ça serait un sacré cadeau de Dame Nature !

Jennifer Lopez souhaite un “mariage petit et simple” et est déterminée, qu’importe l’avis de ses proches. Une source raconte à OK! : “Jennifer ne veut de l’avis de personne pour savoir si c’est bien ou si c’est mal. Casper est super avec les jumeaux et il veut vraiment avoir un bébé à lui. Ils sont en train d’essayer et il aimerait pouvoir annoncer la bonne nouvelle lors de leur mariage”.

Ce mariage devrait avoir lieu dans la maison de Jennifer Lopez située dans les Hamptons avec des invités qui ne seront pas au courant. Pensant assister à une simple fête, ils assisteront en fait au mariage de la chanteuse et de son danseur.

Si elle met ses plans à exécution, elle célébrera son 4ème mariage. Elle a épousé Ojani Noa entre 1997 et 1998, Cris Judd, son danseur, entre 2001 et 2003, Marc Anthony entre 2004 et 2012 avec qui elle a eu des jumeaux, Max et Emme, nés en février 2008. Jennifer Lopez est actuellement en couple avec Casper Smart depuis 2011 et danse avec lui dans le clip Dance Again. Ils ont connu plusieurs ruptures et retrouvailles, et plusieurs scandales.